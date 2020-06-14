Италия

Команда Дженнаро Гаттузо сыграла вничью в ответном полуфинале против Интера (1:1) и пробилась в решающий матч национального кубка.

В Неаполе состоялся долгожданный ответный матч 1/2 финала Кубка Италии – местный Наполи принимал миланский Интер. В первом поединке "партенопеи" одержали выездную победу, так что в преддверии отчетной встречи находились в более выгодной позиции. Дженнаро Гаттузо с первых минут был вынужден обходиться без услуг Фабиана Руиса, который принес команде победу в первом матче, так что ему пришлось выпустить Элифа Элмаса, который в полной мере не смог заменить испанца. А вот у Антонио Конте вовсе не было проблем сч выбором основы.

Дебют поединка получился по-настоящему огненным, ведь счет был открыт уже на третьей минуте, да еще и каким образом! Эриксен выполнил подачу с углового, после которой все игроки пролетели мимо мяча и затем он юркнул мяч ног Оспине – 0:1. Хозяева не сразу пришли в себя после такого "холодного душа", позволив сопернику полностью контролировать мяч. Со временем подопечные оправились, но все равно выглядели менее солидно, нежели миланцы. Гости проводили атаку за атакой, часто доводя дело до удара по воротам, но до опасных моментов не доходило.

Через некоторое время Наполи перехватил инициативу и мог забить благодаря заработанному опасному штрафному, но Мертенсу не удалось перебросить мяч через стенку. Чуть позже Дрис пробил по воротам после того, как легко обыграл де Врея, но его удар был накрыт Бастони. Через некоторое время Интер снова активно пошел впереди и дважды мог забить после ударов Лукаку головой. Но сперва Ромелу был неточен, а затем Оспина потащил мяч, продемонстрировав классную реакцию.

Вскоре после этого "змеи" могли оказаться в численном меньшинстве, покажи главный арбитр вторую желтую карточку Янгу, но он пощадил англичанина, оставив его на поле. В концовке первого тайма миланцы могли удвоить преимущество в счете после сильного удара Кандревы с близкого расстояния, но Оспина снова спас свою команду, переведя мяч на угловой. А уже на следующей минуте Наполи весьма неожиданно сравнял счет. Инсинье убежал в контратаку, дождался Мертенса и отдал ему пас под удар, а бельгиец пробил мимо Хандановича, став лучшим бомбардиром в истории клуба – 1:1. "Партенопеи" пытались забить еще раз до ухода на перерыв, но счет не претерпел изменений.

После возобновления игры Интер забрал мяч под свой контроль, намереваясь забить быстрый гол, но у гостей откровенно не шла игра впереди. Через некоторое время "адзурри" перехватили инициативу и провели несколько содержательных атак с завершающими ударами по воротам, но они приходились либо мимо створа, либо были заблокированы защитниками. Затем в игре случилось затишье. Команды по очереди владели мячом, но не создавали никакого давления на ворота друг друга.

Оживил происходящее на поле выход на замену Санчеса, который вскоре после своего появления мог забить. Алексис получил мяч в штрафной, улучшил позицию и пробил в дальний угол, но его удару немного не хватило точности. Позднее чилиец классным пасом пяткой вывел Эриксена на ударную позицию, Кристиан мощно пробил в касание, но Оспина снова спас свою команду, отбив мяч. В еще одном эпизоде голкипер справился и с прямым ударом со штрафного в исполнении того же Эриксена.

Чем меньше времени оставалось до окончания встречи, тем больше игроков Интера перебиралось на чужую половину поля. Казалось, что миланцы рано или поздно возьму соперника количеством, но этого не произошло. В компенсированное время они пытались создать финальный штурм на ворота Оспины, однако до хотя бы одного опасного момента дело не дошло. Как итоге, "партенопеи" удержали ничейный счет, который позволил им выйти в финал национального кубка по сумме двух матчей. Команда, пребывающая в глубоком кризисе в игровом и психологическом смыслах в первой половине сезона, очень близка к завоеванию престижного трофея. До него остался всего один шаг.

Финальный матч Кубка Италии между Наполи и Ювентусом состоится в среду, 17-го июня. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Наполи - Интер 1:1 (первый матч — 1:0)

Голы: Мертенс, 41 — Эриксен, 3

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай — Элмас (Руис, 65), Демме, Зьелински (Аллан, 85) — Политано (Кальехон, 65), Мертенс (Милик, 74), Инсинье (Юнес, 85)

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей (Раноккья, 88), Бастони — Кандрева (Бираги, 72), Барелла, Брозович, Янг (Мозес, 72) — Эриксен (Сенси, 88) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 72)

Предупреждения: Оспина — Янг, де Врей