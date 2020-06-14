Италия

Колумбийский голкипер не примет участие в решающем матче.

Давид Оспина получил по желтой карточке в каждом из полуфинальных матчей Кубка Италии и пропустил игру против Ювентуса, сообщил дисциплинарный комитет.

Колумбийский голкипер провел 16 поединков в футболке Наполи в этом сезоне, пропустив 15 голов и отстояв пять из них на ноль.

Также дисквалификацию в Кубке Италии получил Анте Ребич, заработавший удаление в игре против Ювентуса.

Напомним, что Давид Оспина в ближайшее трансферное окно может перебраться в Рому.