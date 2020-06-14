Колумбийский голкипер не примет участие в решающем матче.
Давид Оспина, фото getty images
14 июня 2020, 15:27
Давид Оспина получил по желтой карточке в каждом из полуфинальных матчей Кубка Италии и пропустил игру против Ювентуса, сообщил дисциплинарный комитет.
Колумбийский голкипер провел 16 поединков в футболке Наполи в этом сезоне, пропустив 15 голов и отстояв пять из них на ноль.
Также дисквалификацию в Кубке Италии получил Анте Ребич, заработавший удаление в игре против Ювентуса.
Напомним, что Давид Оспина в ближайшее трансферное окно может перебраться в Рому.