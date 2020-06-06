Римляне нацелились на дуэт игроков из состава неаполитанцев.
Эльсид Хисай, getty images
06 июня 2020, 19:00
Рома рассматривает вариант подписания двух игроков Наполи. Речь идет о Давиде Оспине и Эльсиде Хисае, сообщает Calciomercato.
Колумбийский голкипер уступает место первого вратаря неаполитанцев Алексу Мерету, а албанец уже давно планирует покинуть команду.
Контракт Оспины с Наполи действителен до лета 2022 года. Хисай же связан с неаполитанцами до лета 2021 года.
Напомним, что также Рома собирается выкупить Криса Смоллинга у Манчестер Юнайтед.