Италия

Шведский форвард рассчитывает продолжить карьеру в составе "россонери".

Златан Ибрагимович не против остаться в Милане, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 38-летний футболист хочет зарабатывать в составе "россонери" шесть миллионов евро за сезон. Руководство клуба сильно смущает данная сумма.

При этом, интерес к Златану проявляют Хаммарбю и Монца, которой владеет Сильвио Берлусони, а управляет Адриано Галлиани.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 8 матчей в Серии А: на его счету 3 гола и 1 ассист.