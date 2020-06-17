Менеджер поведал о качествах наставника Наполи.
Дженнаро Гаттузо, getty images
17 июня 2020, 11:58
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказал свое мнение о работе менеджера Наполи Дженнаро Гаттузо.
"Те, кто думает, что он всего лишь мотиватор, ошибаются. Рино развивалась с каждым сезоном. Каждый год он немного рос. Он накопил знания и опыт, в том числе и негативный, даже за границей"
"Он тренировал такую команду, как Милан, где у него все получалось", — сказал Манчини Sky Italia.
Ранее наставник итальянцев поведал о плюсах переноса чемпионата Европы, заявив, что у него будет больший выбор футболистов в 2021 году.