Италия

Менеджер поведал о качествах наставника Наполи.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказал свое мнение о работе менеджера Наполи Дженнаро Гаттузо.

"Те, кто думает, что он всего лишь мотиватор, ошибаются. Рино развивалась с каждым сезоном. Каждый год он немного рос. Он накопил знания и опыт, в том числе и негативный, даже за границей"

"Он тренировал такую команду, как Милан, где у него все получалось", — сказал Манчини Sky Italia.

Ранее наставник итальянцев поведал о плюсах переноса чемпионата Европы, заявив, что у него будет больший выбор футболистов в 2021 году.