Италия

Немецкий специалист, по всей видимости, станет новым главном тренером и спортивным директором клуба.

Бывший главный тренер РБ Лейпцига и Шальке Ральф Рангник может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, Милан согласовал финансовые условия с 61-летним немцем, который должен будет возглавить команду, а также занять пост спортивного директора.

Кандидатура Ральфа Рангника является приоритетной для исполнительного директора Милана Ивана Газидиса, и, по всей видимости, немецкий специалист все-таки окажется в стане "россонери".

На данный момент Милан под руководством Стефано Пиоли занимает седьмое место в Серии А, набрав в 26 турах 36 очков.