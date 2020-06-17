Италия

Лучший бомбардир в истории неаполитанцев останется в клубе.

Бельгийский форвард Дрис Мертенс подписал новый договор с Наполи, сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до лета 2022 года с возможностью продления на еще один сезон.

Мертенс перешел в Наполи в 2013 году из ПСВ. Благодаря голу в ворота Интера команда вышла в финал Кубка Италии, а сам Дрис стал лучшим бомбардиром в истории клуба со 122 мячами.

Сегодня, 17 июня, Дрис постарается помочь команде Дженнаро Гаттузо выиграть Коппа Италия. Соперником неаполитанцев станет Ювентус. Вы можете следить за ходом игры и комментировать матч в текстовой онлайн-трансляции Football.ua, которая начнется в 22:00.