Италия

Представитель словака прокомментировал достижение бельгийца.

Юри Венглос, агент полузащитника Марека Гамшика, прокомментировал достижение форварда Дриса Мертенса, который опередил словака в рейтинге главных бомбардиров в истории "партенопеи".

"Дрис и Марек — близкие друзья. Я точно знаю, что Марек очень доволен тем путем, который прошел Мертенс, и рекордом, который он побил".

"В любом случае, Гамшик второй в этом особом рейтинге, и он явно счастлив. Марек собирается смотреть финал между Наполи и Ювентусом в среду", — сказал Венглос Radio Kiss Kiss.

Ранее директор Наполи, комментируя рекорд бельгийца, заявил, что стороны близки к тому, чтобы продлить действующий контракт.