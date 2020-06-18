Италия

"Россонери" намерены продать бразильского игрока.

Руководство Милана планирует продать полузащитника команды Лукаса Пакету в ближайшее трансферное окно, утверждает Calciomercato.

По данным источника, тренерский штаб "россонери" не рассчитывает на игрока в будущем, а клуб хочет постараться выручить с его продажи 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что потенциальную стоимость Милан уже сообщил Фиорентине и Бенфике, которые заинтересованы в игроке, и клубы остались недовольны запрашиваемой суммой.

В текущем сезоне полузащитник провел 19 поединков в футболке "россонери", отличившись одним ассистом.