Италия

Бразильский хавбек намерен уйти из Милана этим летом.

Полузащитник Лукас Пакета стремится покинуть Милан в ближайшем будущем, а одними из главных на него претендентов называются Фиорентина и Бенфика. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на различные итальянские СМИ.

По информации источника, переход 22-летнего бразильца в другую команду возможен, однако руководство Милана намерено отбить большую часть суммы, которая была потрачена на футболиста в 2019 году (39 миллионов евро).

Фиорентина настаивает на двухлетней аренде Пакеты с возможным правом выкупа, что категорически не устраивает "россонери". Бенфика аналогично недовольна финансовыми запросами Милана и надеется сбить цену.

Ранее сообщалось, что Милан заинтересован в перспективном португальском хавбеке Флорентину, которого Бенфика готова включить в сделку по Лукасу Пакета.