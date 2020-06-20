"Канониры" проявляют интерес к футболисту "волков".
ДЖАСТИН КЛЮЙВЕРТ, GETTY IMAGES
20 июня 2020, 19:19
Арсенал и Рома ведут переговоры, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, "канониры" хотят заполучить Джастина Клюйверта. "Волки" готовы к сделке, но хотят заполучить в обратном направлении Генриха Мхитаряна и 10-15 миллионов евро.
Однако руководство Арсенала считает, что стоимость Клюйверта и Мхитаряна одинаковая.
Напомним, что текущий сезон Мхитарян проводит за Рому на правах аренды.