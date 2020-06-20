Италия

"Канониры" проявляют интерес к футболисту "волков".

Арсенал и Рома ведут переговоры, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, "канониры" хотят заполучить Джастина Клюйверта. "Волки" готовы к сделке, но хотят заполучить в обратном направлении Генриха Мхитаряна и 10-15 миллионов евро.

Однако руководство Арсенала считает, что стоимость Клюйверта и Мхитаряна одинаковая.

Напомним, что текущий сезон Мхитарян проводит за Рому на правах аренды.