Италия

Менеджер поведал о работе со скандальным игроком.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своим мнением о нынешней ситуации с форвардом Марио Балотелли.

"Я забочусь о нем, независимо от того, что он делает. Я тренировал его, когда он был еще ребенком, и он был необычным в течение многих лет. Я надеюсь, что он сделает что-то, чтобы изменить все это, так как ему всего 30 лет, и он будет на пике своей футбольной зрелости".

"Марио необыкновенный парень, такой добрый и вежливый. Я много раз объяснял ему, что он теряет свой талант, потому что его потенциал замечательный", — сказал Манчини RAI.

Ранее наставник итальянцев дал свою оценку работе главного тренера Наполи Дженнаро Гаттузо.