Италия

Вингер рассказал о своих дальнейших планах.

Крайний полузащитник Сассуоло Жереми Бога высказал свое мнение о своем потенциальном будущем в топ-клубе.

"Я готов к новой главе. Я не жалею, потому что принял правильное решение покинуть Челси. Я думаю, что это был лучший выбор, который я мог сделать в сложившейся ситуации".

"Пока что нет ничего окончательного. Я поговорил с тренером Де Дзерби, чтобы лучше понять ситуацию. Я готов к новому вызову, будь то в Италии или за границей, но я мог бы остаться и в Сассуоло".

"Я думаю, что футбол в Серии А мне подходит, и у меня пока лучший сезон в моей карьере", — сказал Бога Telefoot.

Ранее сообщалось, что Сассуоло планирует сохранить полузащитника на следующий сезон.