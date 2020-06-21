Вингер рассказал о своих дальнейших планах.
Жереми Бога, getty images
21 июня 2020, 11:57
Крайний полузащитник Сассуоло Жереми Бога высказал свое мнение о своем потенциальном будущем в топ-клубе.
"Я готов к новой главе. Я не жалею, потому что принял правильное решение покинуть Челси. Я думаю, что это был лучший выбор, который я мог сделать в сложившейся ситуации".
"Пока что нет ничего окончательного. Я поговорил с тренером Де Дзерби, чтобы лучше понять ситуацию. Я готов к новому вызову, будь то в Италии или за границей, но я мог бы остаться и в Сассуоло".
"Я думаю, что футбол в Серии А мне подходит, и у меня пока лучший сезон в моей карьере", — сказал Бога Telefoot.
Ранее сообщалось, что Сассуоло планирует сохранить полузащитника на следующий сезон.