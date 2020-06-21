Италия

Хавбек, вероятно, останется в стане миланцев.

Полузащитник Интера Стефано Сенси, контракт которого принадлежит Сассуоло, останется в Милане на постоянной основе, сообщает Calciomercato.

По данным источника, руководство "нерадзурри" планирует выкупить контракт игрока, заплатив "нероверди" 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 17 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что полузащитник из-за травмы не сможет помочь своей команде в ближайшем матче против Сампдории.