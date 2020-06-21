Хавбек, вероятно, останется в стане миланцев.
Стефано Сенси, getty images
21 июня 2020, 12:59
Полузащитник Интера Стефано Сенси, контракт которого принадлежит Сассуоло, останется в Милане на постоянной основе, сообщает Calciomercato.
По данным источника, руководство "нерадзурри" планирует выкупить контракт игрока, заплатив "нероверди" 20 миллионов евро.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 17 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что полузащитник из-за травмы не сможет помочь своей команде в ближайшем матче против Сампдории.