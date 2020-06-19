Италия

Полузащитник Стефано Сенси получил травму на тренировке.

Из-за травмы бедра полузащитник Интера Стефано Сенси пропустит перенесенный матч 25-го тура чемпионата Италии против Сампдории — сообщил официальный сайт "нерадзурри".

Сенси получил травму на тренировке в четверг, а медицинское обследование выявило растяжение мышц правого бедра.

Стефано точно не сыграет против Сампдории в воскресенье, 21 июня, и почти наверняка против Сассуоло в среду, 24 июня. Его возвращение в строй ожидается 28 июня в поединке против Пармы.

24-летний полузащитник, арендованный у Сассуоло, в первых семи матчах за Интер забил три мяча и сделал четыре результативные передачи, однако затем началась череда травм, которых в нынешнем сезоне у Стефано было уже пять.

Всего в сезоне-2019/20 Сенси сыграл 18 матчей во всех турнирах (3 гола).

Ранее сообщалось, что за Сампдорию против Интера не сыграет Фабио Квальярелла.