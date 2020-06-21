Италия

Хавбек, вероятно, не покинет Лондон в ближайшее время.

Ювентус не станет предпринимать попыток приобрести полузащитника Челси Жоржиньо в будущее трансферное окно, утверждает Calciomercato.

По данным источника, туринцы, в свою очередь, решили полность переключить свое внимание на другого игрока "синих" — защитника Эмерсона.

Отмечается, что у Ювентуса не должно возникнуть проблем с приобретением бразильского игрока, так как тренерский штаб готов отпустить фулбека. Сообщалось, что стоимость защитника составит 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Эмерсон провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись одним ассистом