"Старая синьора" планирует начать переговоры по защитнику Челси.
Эмерсон Палмьери, Getty Images
14 июня 2020, 07:24
Ювентус продолжает предпринимать попытки подписать защитника Челси Эмерсона Палмьери, сообщает портал Calciomercato.
По информации источника, руководство туринского клуба готово предложить за левого защитника около 30 млн евро. В составе "бьянконери" натурализованный итальянец может стать заменой Алексу Сандро.
В приобретении 25-летнего игрока также заинтересован Интер и лично главный тренер Антонио Конте.
В текущем сезоне Эмерсон провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Ювентус может предложить Дугласа Косту Челси в обмен на Жоржиньо.