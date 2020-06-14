Италия

"Старая синьора" планирует начать переговоры по защитнику Челси.

Ювентус продолжает предпринимать попытки подписать защитника Челси Эмерсона Палмьери, сообщает портал Calciomercato.

По информации источника, руководство туринского клуба готово предложить за левого защитника около 30 млн евро. В составе "бьянконери" натурализованный итальянец может стать заменой Алексу Сандро.

В приобретении 25-летнего игрока также заинтересован Интер и лично главный тренер Антонио Конте.

В текущем сезоне Эмерсон провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ювентус может предложить Дугласа Косту Челси в обмен на Жоржиньо.