Завершился матч 25-го тура чемпионата Италии.
фото: Getty Images
22 июня 2020, 00:45
Подопечные Антонио Конте на своем поле принимали коллектив Клаудио Раньери.
Хозяева сразу принялись за дело и уже забили на десятой минуте игры, а позже – удвоил преимущество Лаутаро Мартинес.
Казалось, что Интер без проблем победит, однако гол Торсбю на 52-й минуте несколько подпортил планы "нерадзурри".
Тем не менее, коллектив Конте сумел удержать победный счет и набрал три очка.
Интер – Сампдория 2:1
Голы: Лукаку, 10, Мартинес, 33 – Торсбю, 52
Интер: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Янг (Бираги, 73), Гальярдини, Барелла, Кандрева (Мозес, 73), Эриксен (Валеро, 78), Мартинес (Санчес, 83), Лукаку
Сампдория: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Колли, Йосида, Линетти (Роналду Виейра, 81), Бертолаччи (Аскильдсен, 82), Торсбю, Рамирес (Депаоли, 69), Янкто (Лерис, 69), ла Гумина (Бонаццоли, 76)
Предупреждения: Бертолаччи, Мартинес, Торсбю, Валеро, Гальярдини, Роналду Виейра.