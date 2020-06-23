Италия

Фабио Паратичи подтвердил информацию о возможном обмене игроками с Барселоной.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи прокомментировал слухи о потенциальном переходе в стан "старой синьоры" полузащитника Барселоны Артура Мело в обмен на Миралема Пьянича.

"Мы неоднократно разговаривали с Барселоной, но сейчас тот момент, когда команды проводят важные матчи, поэтому мы решили приостановить переговоры".

"Сейчас не идет речи о том, чтобы успеть оформить этот обмен до 30 июня, поскольку стороны сперва должны прийти к общему соглашению. Нужно убедить их обоих. Это не проблема, связанная со сроками", — заявил Паратичи в интервью Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Ювентус уже согласовал пятилетний контракт с Артуром с годовым окладом в 5,2 миллиона евро.