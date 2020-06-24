Италия

Симоне Мураторе, по всей видимости, продолжит карьеру в Бергамо.

Полузащитник Ювентуса Симоне Мураторе в ближайшее время станет игроком Аталанты. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, трансфер 22-летнего итальянца обойдется бергамскому клубу в 7-8 миллионов евро. Стороны уже согласовали условия сделки, а сам футболист проходит медицинский осмотр в Аталанте.

Стоит отметить, что Мураторе находится в системе Ювентуса с 2013 года, где выступал за молодежные команды "старой синьоры" разных возрастов. В текущем сезоне он провел за Ювентус U-23 в Серии С 15 матчей, в которых забил один гол.

Напомним, ранее Аталанта объявила о выкупе контракта Марио Пашалича у Челси на полноценной основе.