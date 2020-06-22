Италия

Игрок переехал в Италию на постоянной основе.

Официальный Twitter Аталанты сообщил, что клуб выкупил контракт полузащитника Марио Пашалича у Челси на полноценной основе.

Ранее отмечалось, что бергамаски имели право выкупа соглашения хорватского футболиста, заплатив лондонцам 15 миллионов евро.

25-летний Пашалич перебрался в Аталанту из Челси летом 2018 года на правах аренды. В нынешнем сезоне он забил семь голов и сделал семь ассистов в 32 матчах за "богиню" во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что также Аталанта заинтересована в приобретении игрока Интера Себастьяно Эспозито.