Италия

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Серии А.

Аталанта примет Лацио на своем поле в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

Аталанта: Голлини — Толой, Джимсити, Паломино — Хатебур, Де Рон, Фрейлер, Госенс — Малиновский — Сапата, Гомес

Запасные: Белланова, Иличич, Кальдара, Кастань, Колли, Мюриэл, Росси, Спортьелло, Тамез, Чиборра, Шутало

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Луис Альберт, Хони — Корреа, Иммобиле

Запасные: Андерсон, Андерссон, Армини, Баштуш, Вавро, Гуеррьери, Кайседо, Лукаку, Пароло, Прото, Силва, Фальбо

Матч Аталанта — Лацио начнется 24 июня в 22:45. Вы можете следить за ходом игры в текстовой трансляции от Football.ua.