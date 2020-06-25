Италия

Датчанин практически восстановился после травмы.

Защитник Милана Симон Кьяер завершает процесс восстановления и вскоре может вернуться в общий строй.

Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, центрбек может вернуться на поле в матче с Ромой, который состоится в следующий уикенд.

Кьяер получил повреждение колена в матче с Лечче (4:1) и не принимал участие в последних тренировках команды. Однако травма датчанина оказалась не очень серьезной, и он может вернуться на поле уже в воскресенье.

В этом сезоне 31-летний игрок провел 9 поединков в футболке "россонери".

Матч Милан – Рома в 28-м туре Серии А состоится 28 июня и начнется в 18:15 по киевскому времени.