Италия

Испанский хавбек не хочет покидать команду, которая ведет борьбу в Серии А и Лиге чемпионов.

Нынешний контракт полузащитник Хосе Кальехона с Наполи истекает 30 июня 2020 года, и стороны решили не продлевать его после семи лет совместного сотрудничества. Однако, 33-летний хавбек может задержаться в стане неаполитанцев еще на несколько месяцев.

Как информирует Calciomercato.it, Кальехон сообщил руководству о готовности доиграть до конца нынешний сезон, который затянулся из-за пандемии коронавируса, а потом покинуть клуб на правах свободного агента.

Испанский полузащитник не требует от Наполи никаких дополнительных выплат и бонусов за краткосрочное продление соглашения, кроме страховых выплат в случае каких-нибудь проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что за Хосе Кальехона ведут борьбу ряд клубов из Испании, среди которых Бетис Севилья, Эспаньол, Вильярреал, Валенсия и Гранада.