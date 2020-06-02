Ряд клубов из Испании сразятся за Кальехона

Испания

Вингер близок к возвращению в Примеру.

Крайний полузащитник Наполи Хосе Кальехон покинет Наполи в будущее межсезонье и вернется в Испанию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, за испанского футболиста всерьез готовы побороться Бетис, Севилья, Эспаньол и Вильярреал. Напомним, контракт игрока с "партенопеи" завершается в конце сезона.