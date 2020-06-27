Италия

Аргентинский хавбек отклонил два денежных предложения из Китая.

Полузащитник Ромы Хавьер Пасторе может сменить клубную прописку в ближайшие несколько недель, поскольку многие клубы из МЛС заинтересованы в его подписании. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, одними из главных претендентов на 31-летнего аргентинца являются Интер Майами и Лос-Анджелес Гэлакси, тогда как Рома готова отпустить своего футболиста за 10 миллионов евро.

Кроме того, утверждается, что в последние несколько месяцев Пасторе отклонил два выгодных с финансовой точки зрения предложения из Китая.

В текущем сезоне Хавьер Пасторе провел за Рому всего 14 матчей во всех турнирах, в которых он отличился двумя результативными передачами.