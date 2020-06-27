Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать восьмого тура итальянской Серии А между римским Лацио и Фиорентиной.

После неудачи в Бергамо (3:2), Симоне Индзаги пошел на ротацию своего стартового состава в каждой из линий. Так, в обороне место в тройке центральных защитников занял Баштуш, в полузащиту делегирован сыграть Пароло, а в нападении пару Иммобиле составит Кайседу.

У Фиорентины, на фоне трех кряду ничейных результатов и недавнего выхода из карантина, тоже есть изменения. Миленкович вышел в качестве одного из центральных оборонцев, Лирола и Дальберт составили пару фланговых полузащитников, а в нападении выступит связка Кутроне и Рибери, которые сменили друг друга по ходу игры против Брешии (1:1) в предыдущем туре.

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Баштуш — Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони — Кайседо, Иммобиле.

Запасные: Гуеррьери, Прото, Раду, Марушич, Вавро, Лукаку, Силва, Фальбо, Армини, Катальди, А. Андерсон, Дж. Андерссон, Корреа.

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Чеккерини — Лирола, Геззаль, Бадель, Кастровилли, Дальберт — Кутроне, Рибери.

Запасные: Терраччано, Бранколини, Венути, Игор, Терзич, Мура, Пулгар, Бенасси, Дункан, Агудело, Белоко, Влахович, Соттил.

Матч Лацио — Фиорентина начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.