Италия

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А.

Сегодня, 27 июня, Кальяри на своем поле принимал Торино в рамках 28-го тура чемпионата Италии.

Хозяева отлично начали матч и сходу забили три гола, однако затем гости сделали попытку вернуться в игру, однако окончательно их добил гол Жоао Педро с пенальти.

Кальяри – Торино 4:2

Голы: Нандес, 12, Симеоне, 17, Наингголан, 46, Жоао Педро, 69 (с пенальти) – Бремер, 60, Белотти, 65

Кальяри: Краньо, Маттьелло (Ионицэ, 59), Карбони (Каччаторе, 87), Валюкевич, Ликояннис (Пеллегрини, 66), Наингголан (Чигарини, 59), Жоао Педро (Рагатцу, 87), Рог, Нандес, Чеппителли, Симеоне

Торино: Сиригу, де Сильвестри (Ансальди, 59), Бремер, Нкулу, Айна (Лукич, 74), Эдера (Верди, 59), Мейте, Беренгер (Миллико, 80), Ринкон (Синго, 74), Иццо, Белотти

Предупреждения: Маттьелло, Чигарини, Карбони.