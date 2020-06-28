Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Серии А.

Брешия упустила победу над Дженоа в матче 28-го тура чемпионата Италии, сыграв вничью со счетом 2:2.

"Ласточки" вели с преимуществом в два гола уже к 13-й минуте усилиями Альфредо Доннаруммы и Алессандро Семприни, но генуэзский клуб смог отыграться благодаря реализованным пенальти в исполнении Яго Фальке и Андреа Пинамонти.



Брешия – Дженоа 2:2

Голы: Доннарумма, 10, Семприни, 13 – Фальке, 38 (с пенальти), Пинамонти, 70 (с пенальти)

Брешия: Йоронен, Сабелли, Семприни (Мартелла, 67), Матею, Папетти, Змргал (Айе, 73), Бьярнасон (Ромуло, 83), Тонали (Гецци, 83), Дессена, Доннарумма, Торрегросса (Скрабб, 67)

Дженоа: Перин, Бираски, Сумаоро (Шене, 53), Сапата, Баррека (Гильоне, 59), Бехрами (Лерагер, 66), Стураро, Яго Фальке (Пандев, 53), Ромеро, Пинамонти, Дестро (Санабрия, 59)

Предупреждения: Матею, Сапата, Дессена, Бираски, Бьярнасон, Сабелли.