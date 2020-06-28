Вскоре будет объявлено о трансфере хавбека.
Артур, getty images
28 июня 2020, 12:35
Полузащитник Барселоны Артур Мело находится в Турине, где вскоре завершит медобследование в стане Ювентуса, сообщает Goal.
По данным источника, в ближайшее время будет объявлено о трансфере бразильского футболиста в команду "бьянконери".
Известно, что в обратном направлении должен отправиться полузащитник Миралем Пьянич, который присоединиться к Барселоне в рамках обмена на Артура с доплатой со стороны туринцев.
Информацию о желании обменять двух хавбеков подтвердил спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи.