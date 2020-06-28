Италия

Вскоре будет объявлено о трансфере хавбека.

Полузащитник Барселоны Артур Мело находится в Турине, где вскоре завершит медобследование в стане Ювентуса, сообщает Goal.

По данным источника, в ближайшее время будет объявлено о трансфере бразильского футболиста в команду "бьянконери".

Известно, что в обратном направлении должен отправиться полузащитник Миралем Пьянич, который присоединиться к Барселоне в рамках обмена на Артура с доплатой со стороны туринцев.

Информацию о желании обменять двух хавбеков подтвердил спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи.