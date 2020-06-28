Италия

Хавбек в скором времени может перебраться в Англию.

Манчестер Сити отправил запрос в Милан, чтобы узнать потенциальную стоимость полузащитника команды Исмаэля Беннасера, утверждает Calciomercato.

По данным источника, "россонери" готовы избавиться от алжирского футболиста лишь за 50 миллионов евро. Отмечается, что игроком также интересуется ПСЖ.

Беннасер перебрался в Милан летом 2019 года из Эмполи за 16 млн евро. За это время футболист принял участие в 25 играх за команду во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что клаусула игрока в размере 50 миллионов евро вступит в силу лишь в 2021 году.