Италия

Подписать алжирского полузащитника за сумму отступных пока что невозможно.

Исмаэль Беннасер находится на радарах огромного количества клубов и до этого шла речь о том, что полузащитника можно выкупить за 50 миллионов евро.

Тем не менее, как сообщает Calciomercato, активировать клаусулу алжирского футболиста можно будет лишь с 2021 года.

Беннасер перебрался в Милан летом 2019 года из Эмполи за 16 млн евро. За это время футболист принял участие в 23 играх за "россонери" во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей.

Отметим, что Милан не собирается продавать Беннасера из-за возможного изменения на тренерском посту.