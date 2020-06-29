Милан в рамках 28-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Рому и добыл победу с комфортным счетом благодаря голам Ребича и Чалханоглу. 

Обзор матча

Милан — Рома 2:0
Голы: Ребич, 76, Чалханоглу, 89

Милан: Доннарумма — Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо (Салемакерс, 54), Чалханоглу, Бонавентура (Пакета, 54) — Ребич (Леау, 78)

Рома: Миранте — Дзаппакоста, Смоллинг, Манчини, Спинаццола — Кристанте (Пасторе, 81), Верету — Клюйверт (Перес, 58), Пеллегрини (Диавара, 81), Мхитарян (Перотти, 69) — Джеко (Калинич, 69)

Предупреждения: Кастильехо, Ребич — Пеллегрини, Верету