"Россонери" сумели одолеть "джаллоросси" в матче чемпионата Италии.
Милан - Рома, Getty Images
29 июня 2020, 01:35
Милан в рамках 28-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Рому и добыл победу с комфортным счетом благодаря голам Ребича и Чалханоглу.
Обзор матча:
Милан — Рома 2:0
Голы: Ребич, 76, Чалханоглу, 89
Милан: Доннарумма — Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо (Салемакерс, 54), Чалханоглу, Бонавентура (Пакета, 54) — Ребич (Леау, 78)
Рома: Миранте — Дзаппакоста, Смоллинг, Манчини, Спинаццола — Кристанте (Пасторе, 81), Верету — Клюйверт (Перес, 58), Пеллегрини (Диавара, 81), Мхитарян (Перотти, 69) — Джеко (Калинич, 69)
Предупреждения: Кастильехо, Ребич — Пеллегрини, Верету