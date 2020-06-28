"Россонери" ответили в ворота соперника два безответных мяча.
Милан - Рома, getty images
28 июня 2020, 20:20
Милан в рамках 28-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Рому и добыл победу с комфортным счетом благодаря голам Ребича и Чалханоглу.
Три набранных балла позволили команде Стефано Пьоли догнать Наполи в турнирной таблице, однако у неаполитанцев есть игра в запасе.
Рома же из-за поражения еще сильнее отдалилась от Аталанты, а потому навязать борьбу за Лигу чемпионов будет очень трудно.
Милан — Рома 2:0
Голы: Ребич, 76, Чалханоглу, 89
Милан: Доннарумма — Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо (Салемакерс, 54), Чалханоглу, Бонавентура (Пакета, 54) — Ребич (Леау, 78)
Рома: Миранте — Дзаппакоста, Смоллинг, Манчини, Спинаццола — Кристанте (Пасторе, 81), Верету — Клюйверт (Перес, 58), Пеллегрини (Диавара, 81), Мхитарян (Перотти, 69) — Джеко (Калинич, 69)
Предупреждения: Кастильехо, Ребич — Пеллегрини, Верету