Италия

Опытные игроки останутся в туринском клубе еще на сезон.

Защитник Джорджо Кьеллини и голкипер Джанлуиджи Буффон продлили соглашения с Ювентусом, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Опытные футболисты поставили подписи под годичными контрактами с "бьянконери" и останутся в клубе до июня 2021 года.

Буффон вернулся в Ювентус после сезона в ПСЖ, а до этого защищал цвета "старой синьоры" с 2001 года. Всего в составе туринского клуба он провел 669 поединков и выиграл 19 трофеев, включая 9 чемпионских титулов Серии А.

Кьеллини присоединился к Ювентусу в 2005-м из Фиорентины. Всего в футболке "бьянконери" 35-летний игрок отыграл 509 матчей, забив 36 голов, и завоевал среди прочего 8 чемпионских титулов.

Ранее сообщалось, что Ювентус близок к завершению трансфера полузащитника Барселоны Артура.