Италия

Хавбек присоединится к туринскому клубу по окончании сезона.

Полузащитник Барселоны Артур станет игроком Ювентуса этим летом, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Ювентус согласовал детали трансфера центрального хавбека с каталонцами и подпишет его по окончании этого сезона. Сумма сделки составит 72 миллиона евро, а еще 10 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.

Артур присоединился к Барселоне в 2018 году из Гремио за 31 млн евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 28 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус продлил контракты с Джорджо Кьеллини и Джанлуиджи Буффоном.