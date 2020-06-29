Француз продолжит карьеру в Италии.
Лоик Реми, getty images
29 июня 2020, 20:41
Нападающий Лилля Лоик Реми вылетел в Италию для того, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с Беневенто, сообщает Sky Sports.
По данным источника, соглашение игрока с "догами" завершается 30-го июня, а с итальянской командой форвард подпишет трехлетний договор.
Отметим, что Беневенто, который текущий сезон проводит в Серии В, вскоре квалифицируется в Серию А, так как коллективу Индзаги необходимо набрать одно очко.
Напомним, Реми известен своими выступлениями за Лион, Ниццу, Марсель, Челси, КПР, Ньюкасл, Кристал Пэлас, Лас-Пальмас и Хетафе.