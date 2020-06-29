Италия

Француз продолжит карьеру в Италии.

Нападающий Лилля Лоик Реми вылетел в Италию для того, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с Беневенто, сообщает Sky Sports.

По данным источника, соглашение игрока с "догами" завершается 30-го июня, а с итальянской командой форвард подпишет трехлетний договор.

Отметим, что Беневенто, который текущий сезон проводит в Серии В, вскоре квалифицируется в Серию А, так как коллективу Индзаги необходимо набрать одно очко.

Напомним, Реми известен своими выступлениями за Лион, Ниццу, Марсель, Челси, КПР, Ньюкасл, Кристал Пэлас, Лас-Пальмас и Хетафе.