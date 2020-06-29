Италия

Хавбек восстановился после тяжелой травмы.

Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло приступил к тренировкам после травмы колена, полученной еще 12-го января, сообщает Football Italia.

Отмечается, что несмотря на то, что игрок вновь может тренироваться с первой командой, медицинский штаб признает его здоровым лишь через несколько недель.

Ранее сообщалось, что побороться за Дзаньоло в будущее трансферное окно может Ювентус, предложив двух игроков из своей команды.

Действующий контракт хавбека с клубом истекает в 2024 году, а его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро.