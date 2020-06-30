Италия

Римляне продолжили погоню за Ювентусом благодаря трем набранным очкам.

Лацио в поединке 29-го тура чемпионата Италии пожаловал в гости к Торино и добился трудной победы.

Туринцы открыли счет на стартовых минутах поединка благодаря голу Белотти с одиннадцатиметровой отметки.

Иммобиле в начале второго тайма восстановил паритет, а Пароло сделал счет 2:1 в пользу Лацио через 25 матча

Торино — Лацио 1:2

Голы: Белотти, 5 (с пенальти) — Иммобиле, 48, Пароло, 73

Торино: Сиригу — Льянко, Нкулу, Бремер (Миллико, — Де Сильвестри (Ансальди, 60), Лукич (Джиджи, 80), Мейте, Ринкон, Айна (Эдера, 71) — Верди (Беренгер, 59), Белотти

Лацио: Стракоша — Патрик (Андерсон, 90), Ачерби, Раду — Лаццари (Баштуш, 90), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони (Лукаку, 60) — Иммобиле, Кайседо (Корреа, 60)

Предупреждения: Верди — Иммобиле, Кайседо, Лукаку