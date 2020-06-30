Римляне продолжили погоню за Ювентусом благодаря трем набранным очкам.
Торино - Лацио, getty images
30 июня 2020, 22:39
Лацио в поединке 29-го тура чемпионата Италии пожаловал в гости к Торино и добился трудной победы.
Туринцы открыли счет на стартовых минутах поединка благодаря голу Белотти с одиннадцатиметровой отметки.
Иммобиле в начале второго тайма восстановил паритет, а Пароло сделал счет 2:1 в пользу Лацио через 25 матча
Торино — Лацио 1:2
Голы: Белотти, 5 (с пенальти) — Иммобиле, 48, Пароло, 73
Торино: Сиригу — Льянко, Нкулу, Бремер (Миллико, — Де Сильвестри (Ансальди, 60), Лукич (Джиджи, 80), Мейте, Ринкон, Айна (Эдера, 71) — Верди (Беренгер, 59), Белотти
Лацио: Стракоша — Патрик (Андерсон, 90), Ачерби, Раду — Лаццари (Баштуш, 90), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони (Лукаку, 60) — Иммобиле, Кайседо (Корреа, 60)
Предупреждения: Верди — Иммобиле, Кайседо, Лукаку