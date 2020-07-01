Бельгийский полузащитник перебрался в стан "россонери" на постоянной основе.
Алексис Салемакерс, фото getty images
01 июля 2020, 18:45
Милан подписал Алексиса Салемакерса на постоянной основе, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с бельгийским полузащитником подписан до лета 2024 года.
Отметим, что при аренде футболиста Милан заплатил 3,5 миллиона евро, а для подписания на полноценной основе пришлось выложить еще столько же.
В футболке Милана бельгиец успел провести шесть поединков, не отметившись результативными действиями.