Италия

Бельгийский полузащитник перебрался в стан "россонери" на постоянной основе.

Милан подписал Алексиса Салемакерса на постоянной основе, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с бельгийским полузащитником подписан до лета 2024 года.

Отметим, что при аренде футболиста Милан заплатил 3,5 миллиона евро, а для подписания на полноценной основе пришлось выложить еще столько же.

В футболке Милана бельгиец успел провести шесть поединков, не отметившись результативными действиями.