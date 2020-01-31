Полузащитник Андерлехта Алексис Салемакерс пополнил состав итальянской команды.
Алексис Салемакерс, twitter.com/acmilan
31 января 2020, 22:19
Милан объявил о приобретении Алексиса Салемакерса, сообщил официальный сайт команды.
20-летний футболист арендован с опцией выкупа.
Отметим, что также интерес к Салемакерсу проявлял московский ЦСКА.
В текущем сезоне бельгиец провел 16 матчей в чемпионате Бельгии: на его счету два гола и две результативные передачи.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.