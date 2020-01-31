Италия

Полузащитник Андерлехта Алексис Салемакерс пополнил состав итальянской команды.

Милан объявил о приобретении Алексиса Салемакерса, сообщил официальный сайт команды.

20-летний футболист арендован с опцией выкупа.

Отметим, что также интерес к Салемакерсу проявлял московский ЦСКА.

В текущем сезоне бельгиец провел 16 матчей в чемпионате Бельгии: на его счету два гола и две результативные передачи.

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