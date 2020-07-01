Италия

Состоялись очередные матчи 29-го тура чемпионата Италии.

В 29-м туре Интер не испытал никаких проблем с аутсайдером Серии А Брешией, несмотря на то, что "ласточки" после возобновления чемпионата Италии еще не проигрывали (две ничьи).

"Нерадзурри" отгрузили своим соседям по Ломбардии по три мяча в каждом тайме, причем наиболее примечательным стал пятый: счет своим голам в Серии А открыл Эриксен. Набрав три очка, Интер восстановил отставание от Лацио в четыре пункта.

Во втором раннем матче среды Болонья и Кальяри сыграли вничью и, фактически, лишили друг друга шансов на попадание в Лигу Европы.

Интер — Брешия 6:0

Голы: Янг, 5, Санчес, 20, с пенальти, Д'Амброзио, 45, Гальярдини, 52, Эриксен, 83, Кандрева, 88.

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, де Врей (Раноккья, 46), Бастони — Мозес (Кандрева, 67), Барелла (Агуме, 59), Гальярдини (Эриксен, 68), Янг — Борха Валеро — Санчес, Мартинес (Лукаку, 68).

Брешия: Йоронен — Сабелли (Мангравити, 58), Папетти, Матею, Семприни — Скрабб (Бьярнасон, 46), Тонали, Дессена (Гецци, 82) — Змргал (Шпалек, 58) — Доннарумма (Торрегросса, 46), Айе.

Предупреждения: де Врей, Агуме — Матею, Семприни.

Болонья — Кальяри 1:1

Голы: Барроу, 45+3 — Симеоне, 46.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Дейкс (Крейчи, 71) — Сориано, Медель (Сванберг, 90), Схутен (Домингес, 70) — Орсолини, Паласио (Сансоне, 71), Барроу.

Кальяри: Краньо — Валукиевич (Писакане, 65), Чеппителли (Ликояннис, 24), Карбони — Маттьелло, Нандес, Рог, Пеллегрини (Ионицэ, 78) — Наингголан — Симеоне, Жоао Педро.

Предупреждения: Схутен, Томиясу, Дейкс — Карбони, Пеллегрини.