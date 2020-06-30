Италия

Football.ua представляет анонс матчей 29-го тура чемпионата Италии.

Впервые после возобновления первенства Серии А главные претенденты на чемпионскую "корону", Ювентус и Лацио, сыграют в один день, поэтому психологическое давление друг на друга смогут оказать лишь минимальное, и неизвестно, плюсом или минусом станет для туринцев то, что они уже будут знать, как сыграл конкурент.

Может запутаться или наоборот, проясниться ситуация с путевками в Лигу Европы, а в борьбе за выживание пока полный туман.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 29 ТУР

Торино – Лацио

Вторник, 30 июня, 20:30. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр — Давиде Масса. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

После карантина Лацио выглядит немного тяжеловато, о чем свидетельствуют результаты команды Симоне Индзаги — поражение от Аталанты и вымученная победа над Фиорентиной. Впрочем, на сей раз соперником "орлов" будет Торино, у которого нынче проблем выше крыши.

Провал в середине сезона стоил работы Вальтеру Маццари, но его преемнику Морено Лонго тоже особо похвастаться нечем, и перспектива быть втянутым в битву за выживание выглядит вполне реальной для "граната".

Интересные факты

– Торино пропускает в последних десяти матчах против Лацио.

– Торино пропускает от Лацио в последних шести домашних матчах.

– В минувшем сезоне матч Торино — Лацио завершился со счетом 3:1.

– В первом круге нынешнего сильней был Лацио — 4:0.

Ориентировочные составы

Торино: Сиригу — Де Сильвестри, Иццо, Нкулу, Бремер — Эдера, Ринкон, Лукич, Айна — Беренгер, Белотти.

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони — Корреа, Иммобиле.

Не сыграют: Базелли, Дзадза — Адеканье, Лукас Лейва, Луис Фелипе, Лулич.

прогноз 1:3

Дженоа – Ювентус

Вторник, 30 июня, 22:45. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Джампаоло Кальварезе. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Ювентусу второй тур подряд предстоит встретиться с командой, ведущей борьбу за выживание. По всем раскладам, чемпион должен справиться с Дженоа так же легко, как и с Лечче, однако невольно вспоминается прошлый сезон, в котором "грифоны" до последнего тура претендовали на путевку в Серию В, однако сумели ни разу не проиграть "старой синьоре" (победа и ничья).

Отсутствие нескольких ключевых игроков, что является привычным явлением для Ювентуса, вряд ли повлияет на игру команды Маурицио Сарри. Но интересно будет посмотреть на то, как скажется (и скажется ли) на Пьяниче тот факт, что он уже, по сути, является игроком Барселоны?

Интересные факты

– Победная серия Ювентуса в чемпионате составляет 5 матчей.

– Ювентус забивает не менее двух мячей в последних пяти матчах Серии А.

– Дженоа забивает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах против Ювентуса во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Дженоа — Ювентус завершился со счетом 2:0.

– В первом круге нынешнего сильнее был Ювентус — 2:1.

Ориентировочные составы

Дженоа: Перин — Ромеро, Сумаоро, Мазьелло — Бираски, Берами, Шене, Стураро, Баррека — Яго Фальке, Санабрия.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лиге, Данило — Бентанкур, Пьянич, Рабио — Бернардески, Дибала, Криштиану Роналду.

Не сыграют: Кришито, Радованович — Алекс Сандро, Кьеллини, Де Шильо, Хедира, Демирал.

прогноз 0:2

Интер – Брешия

Среда, 1 июля, 20:30. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Какая может быть интрига в противостоянии претендента (номинального) на "скудетто" и явного аутсайдера чемпионата? Разве что разница мячей, с которой "змеи" обыграют "ласточек"...

Однако стоит учесть, что Интер обладает уникальной способностью создавать себе проблемы на ровном месте, а Брешия после возобновления чемпионата остается непобедимой, причем и в поединке против Фиорентины, и во встрече с Дженоа вполне могла и выиграть.

У обеих команд достаточно кадровых проблем, и разве что от дисквалификации резервного голкипера "нерадзурри" будет ни холодно, ни жарко: Берни уже, наверное, и сам забыл, когда в последний раз играл за первую команду, зато с 2014 года заработал две красные карточки.

Интересные факты

– Безвыигрышная серия Брешии составляет 13 матчей.

– Брешия пропускает в последних 13-ти матчах.

– Интер пропускает в последних девяти домашних матчах.

– В первом круге нынешнего сезона выездную победу отпраздновал Интер — 2:1.

Ориентировочные составы

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Мозес, Борха Валеро, Барелла, Янг — Эриксен — Мартинес, Лукаку.

Брешия: Йоронен — Сабелли, Паретти, Матею, Семприни — Дессена, Тонали, Бьярнасон — Змргал — Торрегросса, Доннарумма.

Не сыграют: Берни, Шкриниар, Сенси, Весино — Альфонсо, Балотелли, Бизоли, Чансельор, Чистана.

прогноз 2:1

Болонья – Кальяри

Среда, 1 июля, 20:30. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

В противостоянии соседей по турнирной таблице, по сути, решится, кто из них сохранит призрачные шансы на Лигу Европы, а кто сможет уже начать строить планы на следующий сезон Серии А.

Отдать кому-то предпочтение сложно, но можно не сомневаться, что поединок получится боевым.

Интересные факты

– Последние три встречи между Болоньей и Кальяри не обходятся без удалений.

– Болонья пропускает в последних 24-х матчах.

– Болонья пропускает в последних 13-ти домашних матчах.

– В минувшем сезоне матч Болонья — Кальяри завершился со счетом 2:0.

– В первом круге нынешнего сильнее был Кальяри — 3:2.

Ориентировочные составы

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Денсвил — Медель, Поли — Орсолини, Сориано, Сансоне — Барроу.

Кальяри: Краньо — Каччаторе, Чеппителли, Валукиевич — Маттьелло, Нандес, Наингголан, Рог, Пеллегрини — Жоао Педро, Симеоне.

Не сыграют: Мбайе, Ольсен, Сантендер — Фараго, Клаван, Олива, Паволетти, Перейро, Писакане.

прогноз 2:1

СПАЛ – Милан

Среда, 1 июля, 22:45. Феррара, Стадио Паоло Мацца. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Победа над Ромой, причем совершенно заслуженная, делает Милан безусловным фаворитом в Ферраре, тем более, что СПАЛ, похоже, уже смирился с тем, что в следующем сезоне усилит своим присутствием Серию В.

Не исключено, что удастся впервые после карантина увидеть в игре Ибрагимовича, однако, скорее всего, Стефано Пьоли предпочтет поберечь шведа для более важных матчей.

Интересные факты

– Проигрышная домашняя серия СПАЛ составляет 6 матчей.

– СПАЛ пропускает в последних десяти домашних матчах.

– СПАЛ проиграл Милану в последних шести матчах.

– В минувшем сезоне матч СПАЛ — Милан завершился со счетом 2:3.

– В первом круге нынешнего сильнее также был Милан — 1:0.

– Последняя встреча команд состоялась в Кубке Италии: Милан — Спал 3:0.

Ориентировочные составы

СПАЛ: Летица — Сионек, Викари, Бонифаци, Реца — Стрефецца, Миссироли, Дабо, Валоти, Фарес — Петанья.

Милан: Дж.Доннарума — Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо, Чалханоглу, Бонавентура — Ребич.

Не сыграют: Фелипе, Бериша, Ди Франческо, Зуканович — Мусаккьо.

прогноз 0:2

Верона — Парма

Среда, 1 июля, 22:45. Верона, Стадио Марк'Антонио Бентегоди. Прямая трансляция на телеканале Футбол 3

После обидной ничьей против Сассуоло Верона постарается отыграться на Парме, которая потерпела еще более обидное поражение от Интера. Учитывая, что обе команды являются прямыми конкурентами в борьбе за путевку в Лигу Европы, сражение обещает быть бескомпромиссным.

А поскольку и "мастиффы", и "крестоносцы" умеют и любят атаковать, то есть шанс увидеть яркое зрелище.

Интересные факты

– Команды ни разу не играли вничью в Вероне (7 матчей).

– В первом круге нынешнего сезона Верона смогла выиграть в Парме — 1:0.

Ориентировочные составы

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Эмперер — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Дзакканьи, Пессина — Ди Кармине.

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Бругман, Эрнани, Куртич — Кулусевски, Корнелиус, Жервиньо.

Не сыграют: Борини, Эйссерик, Сальседо — Куцка, Инглезе.

прогноз 2:2

Лечче – Сампдория

Среда, 1 июля, 22:45. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре

Классическая битва за выживание команд, которые в турнирной таблице разделает одно очко. Учитывая, что последние два поражения Сампдории были не совсем логичными и справедливыми, а Лечче дважды уступил с общим счетом 1:8, то фаворитом являются генуэзцы.

Впрочем, Евгений Шахов и его команда вполне способны на сюрпризы.

Интересные факты

– В последних семи встречах Лечче и Сампдории забивают обе команды.

– В последних десяти встречах Сампдория неизменно забивает Лечче.

– Проигрышная серия Лечче составляет 4 матча, Сампдории — 3.

– В первом круге Сампдория и Лечче сыграли вничью — 1:1.

Ориентировочные составы

Лечче: Габриэль — Донати, Россеттини, Пас — Рисполи, Петриччоне, Тахцидис, Шахов, Вера — Фалько, Манкозу.

Сампдория: Аудеро — Берешински, Колли, Тонелли, Мурру — Рамирес, Торсби, Экдаль, Линетти — Габбьядини, Бонаццоли.

Не сыграют: Лукиони, Дейола, Делль'Орко, Фариас, Лападула, Майер — Феррари, Квальярелла.

прогноз 1:0

Фиорентина – Сассуоло

Среда, 1 июля, 22:45. Флоренция, Стадио Артемио Франки

Учитывая, что Сассуоло в последнее время повадился портить настроение тем, кто имеет турнирную мотивацию, а у Фиорентины таковая отсутствует, обе команды могут просто сыграть в свое удовольствие.

Поскольку дисквалификация Кьезы закончилась, наконец-то снова можно будет увидеть его тандем с Рибери, впечатлявший на старте сезона. А поскольку матч пропустит удаленный в прошлом туре Влахович, Беппе Якини, отбывшему наказание за богохульство, не придется ломать голову, кого ставить в атаку.

Интересные факты

– Безвыигрышная серия Фиорентины в чемпионате составляет 4 матча, Сассуоло — 3.

– В минувшем сезоне матч Фиорентина — Сассуоло завершился со счетом 0:1.

– В первом круге нынешнего сильнее была Фиорентина — 2:1.

Ориентировочные составы

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Игор — Лирола, Дункан, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Рибери.

Сассуоло: Консильи — Мюлдюр, Маньяни, Феррари, Кириакопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.

Не сыграют: Касерес, Влахович, Куаме — Романья, Тольян, Трипальделли.

прогноз 3:2

Аталанта – Наполи

Четверг, 2 июля, 29:30. Бергамо, Джевисс Стэдиум.Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Полный анонс матча читайте на Football.ua в день поединка.

Рома — Удинезе

Четверг, 2 июля, 22:45. Рим, Стадио Олимпико. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Несмотря на обилие кадровых потерь, Рома просто обязана побеждать Удинезе, иначе солидное преимущество "джаллоросси" над конкурентами в споре за путевки в Лигу Европы может стать довольно шатким.

При этом не стоит упускать из внимания тот факт, что "зебрята" лишь на 3 очка оторвались от зоны вылета, так что им тоже есть за что бороться. И в поединке против Аталанты фриульцы показали, что голыми руками их не возьмешь.

Интересные факты

– Рома выиграла у Удинезе в последних шести домашних матчах.

– В минувшем сезоне матч Рома — Удинезе завершился со счетом 1:0.

– В первом круге нынешнего сильнее также оказалась Рома — 4:0.

Ориентировочные составы

Рома: Миранте — Бруно Перес, Смоллинг, Манчини, Коларов — Кристанте, Диавара — Ундер, Мхитарян, Перотти — Джеко.

Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер-Ларсен, Фофана, Яяло, Де Поль, Сема — Окака, Лазанья.

Не сыграют: Пеллегрини, Верету, Четин, Жезус, Пау Лопес, Сантон, Дзаньоло — Мандрагора, Предль.

прогноз 3:1

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 28 22 3 3 56 24 32 69 2 Лацио 28 20 5 3 64 27 37 65 3 Интер 28 18 7 3 56 29 27 61 4 Аталанта 28 17 6 5 80 39 41 57 5 Рома 28 14 6 8 53 38 15 48 6 Наполи 28 13 6 9 46 37 9 45 7 Милан 28 12 6 10 34 35 -1 42 8 Парма 28 11 6 11 38 35 3 39 9 Верона 28 10 9 9 34 32 2 39 10 Кальяри 28 10 8 10 47 44 3 38 11 Болонья 28 10 7 11 40 45 -5 37 12 Сассуоло 28 9 7 12 48 49 -1 34 13 Фиорентина 28 7 10 11 34 39 -5 31 14 Торино 28 9 4 15 32 50 -18 31 15 Удинезе 28 7 7 14 23 41 -18 28 16 Дженоа 28 6 8 14 34 53 -19 26 17 Сампдория 28 7 5 16 31 50 -19 26 18 Лечче 28 6 7 15 35 64 -29 25 19 Брешия 28 4 6 18 25 52 -27 18 20 СПАЛ 28 5 3 20 21 48 -27 18

Бомбардиры

Ассистенты