Италия

Подопечные Стефано Пьоли отыграли два гола на выезде.

Милан в поединке 29-го тура чемпионата Италии пожаловал в гости к СПАЛу и с трудом набрал один балл.

Хозяева довольно быстро открыли счет усилиями Валоти, а на исходе тридцати минут игры Флоккари сделал счет 2:0.

В конце тайма СПАЛ остался в меньшинстве, но воспользоваться этим "россонери" смогли лишь в конце матча. Сперва, Леау сократил отставание в счете, а затем Викари срезал мяч в свои ворота.

СПАЛ — Милан 2:2

Голы: Валоти, 13, Флоккари, 30 — Леау, 80, Викари (в свои ворота)

СПАЛ: Летица — Томович, Викари (Стрефецца, 76), Бонифаци (Саламон, 67) — Сала, Валоти (Миссироли, 46), Вальдифиори, Дабо (Сионек, 82), Д`Алессандро — Петанья, Флоккари (Фарес, 46)

Милан: Доннарумма — Калабрия (Леау, 46), Габбья, Романьоли, Эрнандес (Лаксальт, 65) — Кессье, Беннасер (Бонавентура, 70) — Кастильехо, Пакета, Чалханоглу — Ребич (Ибрагимович, 65)

Предупреждения: Вальдифиори, Летица

Удаление: Д`АЛессандро, 43