Италия

Нападающий Кальяри в июле поразил ворота Болоньи, чем принес своей команде ничью (1:1).

В 29-м туре чемпионата Италии Кальяри разошелся миром с Болоньей – 1:1. Единственный гол за сардов забил аргентинский нападающий Джованни Симеоне.

Благодаря этому Симеоне стал первым, кто забивал в чемпионате Италии в каждом месяце календарного года, сообщает Opta.

В нынешнем сезоне сын Диего Симеоне забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 28 играх Серии А.

Чуть ранее полузащитник Челси Виллиан стал первым, кто забивал в каждом месяце в рамках английской Премьер-лиги.