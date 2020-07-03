Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.
Аталанта – Наполи, Getty Images
03 июля 2020, 07:11
В матче 29-го тура Серии А Аталанта обыграла на своем поле Наполи со счетом 2:0. Голами в составе "черно-синих" отметились Марио Пашалич и Робин Госенс.
Полузащитник Руслан Малиновский не принимал участия в поединке из-за перебора желтых карточек.
Аталанта – Наполи 2:0
Голы: Пашалич, 47, Госенс, 55.
Аталанта: Голлини — Толой (Шутало, 89), Кальдара (Паломино, 72), Джимсити (Хатебур, 81) — Кастань, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич (Тамезе, 89) — Сапата, Гомес (Муриэль, 88).
Наполи: Оспина (Мерет, 30) — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Демме (Лоботка, 73), Зьелински — Политано (Кальехон, 73), Мертенс (Милик, 57), Инсинье (Лосано, 58).
Предупреждения: Толой — Мариу Руи.