Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.
Рома – Удинезе, Getty Images
03 июля 2020, 08:55
В матче 29-го тура итальянской Серии А Удинезе одержал выездную победу над Ромой со счетом 2:0. Голами в составе "зебр" отличились Кевин Лазанья и Илья Несторовски.
Рома – Удинезе 0:2
Голы: Лазанья, 12, Несторовски, 78.
Рома: Миранте, Бруно Перес (Дзаппакоста, 63), Фасио (Рожер, 73), Смоллинг, Коларов, Кристанте, Диавара (Вильяр, 63), Карлес Перес, Ундер (Мхитарян, 46), Перотти, Калинич (Джеко, 73).
Удинезе: Муссо, Ларсен (Самир, 81), Родриго Бекао, Нюйтинк, Зегелар (тер Авест, 65), Уолас (Фофана, 57), де Пауль, Яяло, Де Майо, Лазанья (Теодорчик, 46), Окака Чука (Несторовски, 65).
Предупреждения: Зегелар, Окака Чука, Вильяр, Рожер.
Удаление: Перотти, 30.