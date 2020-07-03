Италия

Португалец старается мотивировать свою команду.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека подвел итог поединку против Удинезе, который его команда проиграла со счетом 0:2.

"Были игроки, которые были не в том состоянии, чтобы играть в этом матче. После того, как мы пропустили гол и получили красную карточку, все стало очень сложно".

"У нас все еще есть цели на этот сезон. Когда мы не побеждаем, мы должны быть готовы к критике. Я должен быть первым, чтобы изменить эту ситуацию. Для меня важно изменить результаты, которые мы получаем, и заново открыть наш способ игры".

"Нет оправданий. Тот, кто играет за Рому, должен понимать, что он должен сражаться до самой смерти. Мы должны быть амбициозными. Я верю во всех игроков", — сказал Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча между римлянами и фриульцами.