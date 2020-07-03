"Партенопеи" ищут укрепление состава в межсезонье.
Федерико Бернардески, getty images
03 июля 2020, 14:30
Руководство Наполи рассматривает возможность с приглашением в команду нападающего Тоттенхэма Лукаса Моуру и хавбека Ювентуса Федерико Бернардески, сообщает Sky Italia.
По данным источника, неаполитанцы намерены избежать прямого приобретения игроков, желая обменять их на кого-либо из своих исполнителей.
Отмечается, что "партенопеи" готовы включить в сделку нападающего Аркадиуша Милика, который, по информации СМИ, интересуются и туринцы, и "шпоры".
Ранее сообщалось, что Наполи договорился о личных условиях контракта с нападающим Дженгизом Ундером.