Италия

"Партенопеи" ищут укрепление состава в межсезонье.

Руководство Наполи рассматривает возможность с приглашением в команду нападающего Тоттенхэма Лукаса Моуру и хавбека Ювентуса Федерико Бернардески, сообщает Sky Italia.

По данным источника, неаполитанцы намерены избежать прямого приобретения игроков, желая обменять их на кого-либо из своих исполнителей.

Отмечается, что "партенопеи" готовы включить в сделку нападающего Аркадиуша Милика, который, по информации СМИ, интересуются и туринцы, и "шпоры".

Ранее сообщалось, что Наполи договорился о личных условиях контракта с нападающим Дженгизом Ундером.