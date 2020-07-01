Италия

"Адзурри" согласовали с хавбеком детали сотрудничества.

Полузащитник Ромы Дженгиз Ундер может стать игроком Наполи в летнее межсезонье.

Как сообщает издание La Repubblica, партенопейцы согласовали детали сотрудничества с атакующим хавбеком. Если переход состоится, то турецкий игрок будет получать 3 миллиона евро за сезон в неаполитанском клубе.

Руководству Наполи теперь предстоит договориться о сумме трансфера с Ромой, которая хочет выручить за своего футболиста около 30 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 21 поединок в футболке "джаллоросси", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Наполи также заинтересован в подписании защитника Фиорентины Николы Миленковича.